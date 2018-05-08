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اغلاق قسمين بمستشفى خاص ومعمل تحليل بالسويس

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:48 م
اغلاق قسمين بمستشفى خاص ومعمل تحليل بالسويس غلق
السويس - سيد نون
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أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالسويس، قسمين بمستشفى خاصه بالمحافظه وغلقها بالشمع الأحمر معمل تحاليل طبيه شهير بالتعاون مع شرطة المرافق وحى السويس .

خرجت عدد من الحملات من إدارة العلاج بمديريه الصحه برئاسة الدكتورة عزه فتحى مدير إداره العلاج الحر بمديريه الصحه على المستشفيات الخاصه والمعامل المختلفه  لمتابعة ومدى إلتزامها بإجراءات ومعايير الجوده ومعايير مكافحه العدوى والمطابقه للاشتراطات الصحيه السليمه من أجل الحفاظ على صحه المواطنين .

أسفرت الحملات عن إغلاق قسمين بمستشفى خاصه وغلقها بالشمع الأحمر لوجود مخالفات فنيه فى قسم الحضانات وعمل قسم الاشعه لديها بدون ترخيص ووجود تسريب بإسطوانات الأشعه بها ولن يتم فتحها الا بعد استيفاء شروط الامان وتحقيق معايير مكافحه العدوى ومعايير الجوده .

كما اسفرت الحملة عن اغلاق ادارى  لمده اسبوع لمعمل تحاليل طبيه شهير وفتحه مره ثانيه عقب تلافى لجميع السلبيات وذلك مخالف لمعايير مكافحه العدوى .

وأكد الدكتور لييب محمد ، وكيل وزارة الصحة بالسويس، على انه لا تهاون مع وجود اى مخالفات او عدم تطبيق للمعايير والاشتراطات الطبيه المتبعه فى كل منشأه حتى لايتم اتخاذ اجراءات صارمه ضد المخالفين .

وشدد وكيل وزارة الصحة بالسويس على جميع المستشفيات والمعامل الطبيه بالالتزام بجميع المعايير وعدم مزاوله اى نشاط دون ترخيص لعدم الاضرار بصحه المواطنين.

 


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