video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. محولات كهرباء الممشى السياحى ببورسعيد مكشوفة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:07 م
اضبط مخالفة.. محولات كهرباء الممشى السياحى ببورسعيد مكشوفة جانب من محولات الكهرباء المكشوفة
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

رصدت عدسة "اليوم السابع" محولات كهرباء مفتوحة على مصراعيها، فضلا عن سرقة التيار خلال أسلاك عارية ممتدة بطول الرصيف حتى الممشى ثم للكافتيرات المقامة على شاطئ بورسعيد بدائرة حى المناخ، مما يعرض المارة لكارثة محققة يدفع ثمنها الأطفال الأبرياء، والمسئولون فى غفلة.

يقول عصام ربيع المتولى 55 سنة، تاجر، إن ما نراه أمام أعيننا يعد كارثة حقيقة تعرض حياة أطفالنا الأبرياء قبل المارة لخطر داهم، فأين المسئولون ليروا المهزلة محمولات ضغط عالى مفتوحة على مصراعيها ولا أحد يبالى.

وتضيف سوزان طلعت حسين 35 سنة ربة منزل مفيش ضمير سرقة التيار الكهربائى وأسلاك ممتدة على الأرض ورصيف الممشى عينيى عينك وللأسف لأحد يتحرك إلا عند الكوارث وكأن أرواح أطفلنا رخيصة، ورددت يا ناس يا مسئولة ده مكان عام يتردد عليه الأسر وأطفالهم المعرضين للصعق ربنا يستر وحسبنا الله ونعم الوكيل.

من جانبهم استغاث الأهالى بالمحافظ اللواء عادل الغضبان ورئيس قطاع الكهرباء بغلق محولات الكهرباء ورفع الأسلاك العارية من أرصفة الممشى حافظا على أرواح أطفالنا من الصعق.

 

 

جانب من محول الكهرباء مفتوح
جانب من محول الكهرباء مفتوح

 

محول كهرباء على بعد أمتار من الطريق العام
محول كهرباء على بعد أمتار من الطريق العام

 

 

سرقة التيار بتوصيل أسلاك من محولات الكهرباء المكشوفة
سرقة التيار بتوصيل أسلاك من محولات الكهرباء المكشوفة

 

 

جانب من عداد الممشى السياحى بدون غطاء
جانب من عداد الممشى السياحى بدون غطاء

 

 

كارثة محمولات المكشوفة فى بورسعيد
كارثة محمولات المكشوفة فى بورسعيد

 

 

محول مفتوح بطريق الممشى السياحى
محول مفتوح بطريق الممشى السياحى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. محول كهرباء يصعق الأهالى ويتسبب فى قطع المياه منذ شهرين

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كهرباء الممشى السياحى




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة