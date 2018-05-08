اختتام أعمال المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب

اختتم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب اجتماع دورته التاسعة اليوم برئاسة وزير الثقافة والاعلام في المملكة العربية السعودية عواد بن صالح العواد، حيث أعد مشروعات القرارات المرفوعة لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته التاسعة والاربعين المقررة غدا الاأبعاء للنظر فى اعتمادها.

وصرح المستشار فوزي الغويل مدير إدارة الامانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب المكتب التنفيذي أكد أهمية دعم القضية الفلسطينية ودعوة وزارات الاعلام العربية أو الجهات المعنية للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للامة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف الغويل أن تنفيذى مجلس الوزراء العرب دعا في توصياته وزارات الاعلام العربية لنقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة حتى يطلع العالم على حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها، وكذلك تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية وانتهاكه للقوانين والشرائع الدولية.

كما أكد المكتب على تبادل المواد الإعلامية التي تبرز مركزية قضية فلسطين لاسيما القدس، وكذلك تعزيز الانتاج الاعلامي المشترك بما يخفف الأعباء المادية ويعق الاثر الوطني والقومي وتفعيل دور الجامعة في ذلك ، والطلب من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية مواصلة جهودها في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس وممارسات دولة الاحتلال من خلال التبادل الاخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية والاسيوية.

ودعا المكتب مجددا أجهزة الإعلام العربية لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس المحتلة ، وتخصيص برامج إعلامية حول مدينة القدس ومواطنيها، وكشف ما تتعرض مدينة من أخطار التهويد.

وقال أن "تنفيذى مجلس وزراء الاعلام العرب" رحب بالخطة الاعلامية الدولية التي أقرتها القمة العربية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

كما رحب المكتب بالمشاركة العربية كضيف شرف في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، تاكيدا على الدور الثقافي العربي الجماعي في خدمة العمل العربي المشترك .

وأضاف الغويل أن المكتب التنفيذي كلف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد حملة إعلامية للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالامانة العامة للجامعة العربية .

وحول دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وافق المكتب على تحديث الاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب

، وبناء رؤية اعلامية استباقية ووقائية للتعامل مع هذه الظاهرة.

كما وافق المكتب على اقامة مائدة مستديرة تحت عنوان "القدس في عيون الاعلام" ، كشعار لجائزة التميز الاعلامي في الدورة الرابعة المقبلة ليوم الاعلام العربي 2019.

وأوصى المكتب باختيار موضوع "دور الاعلام العربي في النهوض بالمجتمع وتكريس قيم العمل والنهضة " والذي اقترحته المملكة المغربية كمحور فكري للدورة التاسعة والاربعين لمجلس وزراء الاعلام العرب غدا ، مع الابقاء ايضا على موضوع "التوعية المجتمعية لمواجهة الفكر المتطرف والارهاب "كمحور فكري للدورة.

وفيما يتعلق بحقوق البث التليفزيوني للاحداث والبطولات الرياضية رفع المكتب مشروع قرار يؤكد ضمان حق المواطن العربي في متابعة الاحداث الرياضية الوطنية والعربية والدولية الكبرى والتي تشارك فيها فرق او منتخبات او عناصر وطنية، وذلك عبر اشارة مفتوحة وغير مشفرة، أيا كان مالك هذه الأحداث حصرية كانت او غير حصرية ، والتأكيد على حق المؤسسات الاعلامية الوطنية طلب البث التليفزيوني الارضي داخل حدودها ، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية الى احترام حق الجمهور في مشاهدة هذه الاحداث دون دفع مقابل مادى.

كما أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب باعتماد الخطة الاعلامية للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار.