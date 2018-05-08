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ابنة الغنوشى: النهضة فازت فى بلديات تونس بانفتاحها على غير المحجبات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:01 م
ابنة الغنوشى: النهضة فازت فى بلديات تونس بانفتاحها على غير المحجبات راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة
كتبت آمال رسلان
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علّقت سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة – إخوان تونس - راشد الغنوشي على نتائج الانتخابات البلدية بعد المؤشرات الأولية بفوز الحركة الإسلامية بالمرتبة الأولى فى المحليات، معتبره أن انفتاح الحركة على مختلف الأطياف التونسية خاصة النساء غير المحجبات كان سبب تفوقها فى نتائج الانتخابات.

وقالت في تدوينة على صفحتها الرسمية فيسبوك: " انفتاح النهضة على مختلف الطاقات، بما فيها غير المتحزبين والمستقلين، وخصوصا من النساء غير المحجبات، توجه سليم نحو بناء حزب وطني جامع يستوعب قاعدة اجتماعية موسعة ويعكس حالة التعدد والتنوع التي توجد في المجتمع التونسي".

وكان "الغنوشى"، عمد إلى ترشيح سيدات غير محجبات على قوائم حركة النهضة الإسلامية، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا فى تونس حول تصرفات الحركة ومحاولتها لخداع الشعب بالظهور بمظر انفتاحى، كما لفت انتباه المراقبون تصرفات الغنوشى خلال جولاته الانتخابية فى بلديات تونس، والتى قام التقط خلالها صورا "سيلفى" مع فتيات غير محجبات، ونشرها عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

 


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راشد الغنوشى

تونس

بلديات تونس

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