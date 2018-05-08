video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق مستشفى خاص فى المحلة بعد وفاة سيدة بسبب الإهمال الطبى أثناء الولادة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:41 م
إغلاق مستشفى خاص فى المحلة بعد وفاة سيدة بسبب الإهمال الطبى أثناء الولادة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على إغلاق مستشفى خاص بمدينة المحلة الكبرى والسير فى الإجراءات القانونية والإدارية لسحب تراخيصها.

 

وكانت لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتورة صافيناز عثمان مدير الإدارة بالمديرية واللجنة المرافقة لها التى ضمت كل من الدكتور هشام شيحة، والدكتور فتحى فايد من إدارة العلاج الحر بالمحلة ثان، وأطباء من إدارات مكافحة العدوى والجودة، قد كشفت عن وجود مخالفات بأقسام العمليات والإفاقة والعناية المركزة والاستقبال بمستشفى عبد الظاهر التخصصى بالمحلة.

 

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شكل لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر وإدارة الجودة وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، للتفتيش على مستشفى عبد الظاهر التخصصى بمدينة المحلة عقب وفاة سيدة تدعى"نيرة.ا" 23سنة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، حيث كشفت اللجنة عن وجود العديد من القصور فى سياسة مكافحة العدوى والتجهيزات وعدم وجود اماكن كافية للإفاقة.

 

كانت أسرة الفتاة وتدعى"نيرة" 23سنة قد حرروا محضرا بقسم أول المحلة يتهمون أطباء مستشفى تخصصى بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاتها أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، وأمر أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 

وبعرض الأمر على الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، أمر بسرعة تشكيل لجنة عاجلة لفحص المستشفى وإعداد تقرير لرفعه للواء أحمد صقر محافظ الغربية، لإصدار القرار بشأن المستشفى.

 

وقرر محافظ الغربية، إغلاق المستشفى والسير فى إجراءات إنهاء سحب ترخيصها، بعد أن كشفت لجنة مديرية الصحة بالغربية بعد معاينة المستشفى الذى أفاد بوجود سلبيات بالمستشفى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية: اعتماد 4 ملايين جنيه لرصف شوارع زفتى وافتتاح وحدة حروق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

وزاره الصحه

اهمال طبى

المحله




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة