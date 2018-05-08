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الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:18 ص
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إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:55 ص
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة قوات الاحتلال - أرشيفية
وكالات
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أصيب ثلاثة فلسطينيين أمس الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين وأصابتهم بجراح بالقرب من مخيم العودة شرق غزة .

 


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غزة

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فلسطين




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