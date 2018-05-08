إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزةالثلاثاء، 08 مايو 2018 04:55 ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
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أصيب ثلاثة فلسطينيين أمس الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين وأصابتهم بجراح بالقرب من مخيم العودة شرق غزة .
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