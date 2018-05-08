إحالة 48 طبيبا وإداريا ومراقبا صحيا وفنى تمريض للتحقيق بكفر الزيات فى الغربية

الغربية – عادل ضرة

أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، العديد من العاملين بالوحدات الصحية ومركز شباب كفر حشاد للتحقيق، حيث تبين غياب 7 أطباء و6 تمريض و8 إداريين وترك 2 مراقب صحى للعمل بالوحدة الصحية بكفر شماخ، وتم إحالتهم للتحقيق.

وكان فريق من التفتيش الإدارى برئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، قام بالمرور على عدد من المصالح الحكومية لبيان تواجد الموظفين والعاملين بالتواجد فى أماكن عملهم من عدمه.

كما قام التفتيش الإدارى بالمرور على الوحدة الصحية بقرية كفر يعقوب، وتبين غياب 8 أطباء و1 تمريض و6 فنيين وإداريين، كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية كفر حشاد، تبين ترك عمل لـ7 أطباء و2 مراقب صحى، وبالتفتيش على مركز شباب كفر حشاد، تبين أنه مغلق، وتم تحويل المسئول عن المركز للتحقيق.

كما تم التفتيش الإدارى على الجمعية الزراعية بكفر يعقوب، وتبين أن العمل قائم ومنتظم والمرور على الجمعية الزراعية بكفر شماخ، وتبين أن العمل قائم ومنتظم، وبعرض نتيجة التفتيش الإدارى على الدكتور عثمان شعلان رئيس المركز والمدينة، قرر إحالة الذين تضمنهم تقرير التفتيش الإدارى للتحقيق العاجل.