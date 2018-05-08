أوقاف البحر الأحمر : 350 مسجد لصلاة التراويح و12 للإعتكاف فى رمضان بالمحافظة

أوقاف البحر الأحمر : 350 مسجد لصلاة التراويح و12 للإعتكاف فى رمضان بالمحافظةالثلاثاء، 08 مايو 2018 04:47 م
مسجد -ارشيفية
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الاوقاف بمحافظة البحر الأحمر عن تخصيص 350 مسجد لصلاة التراويح و12 للإعتكاف والملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان الكريم بمدن المحافظة .
وقال الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، فى بيان له إن إدارات الأوقاف استعدت لشهر رمضان، من خلال وضع خطة عمل على مستوى المساجد، مؤكدا على توفير احتياجات جميع المساجد بالمحافظة التي ستشهد آداء صلاة التراويح على مدار الشهر الكريم، وتخصيص 350 مسجدًا لأداء صلاة التراويح بها .
وأوضح مدير مديرية الأوقاف فى بيانه أنه تم تخصيص 12 مسجدًا للإعتكاف بواقع 3 مساجد فى الغردقة، و9 في باقي مدن المحافظة،بجانب وضع خطة عمل وتوزيع للأئمة والمحفظين بالمساجد التابعين للأوقاف على مستوى المساجد لأداء الصلوات،علاوة على خطة للدروس الدينية اليومية عقب صلاة العصر ومتابعة المساجد التي خصصت للاعتكاف، وإقامة الملتقى الفكري بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالبحر الأحمر.
إضافة تعليق
معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد
إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة