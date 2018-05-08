أوقاف البحر الأحمر : 350 مسجد لصلاة التراويح و12 للإعتكاف فى رمضان بالمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الاوقاف بمحافظة البحر الأحمر عن تخصيص 350 مسجد لصلاة التراويح و12 للإعتكاف والملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان الكريم بمدن المحافظة .

وقال الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، فى بيان له إن إدارات الأوقاف استعدت لشهر رمضان، من خلال وضع خطة عمل على مستوى المساجد، مؤكدا على توفير احتياجات جميع المساجد بالمحافظة التي ستشهد آداء صلاة التراويح على مدار الشهر الكريم، وتخصيص 350 مسجدًا لأداء صلاة التراويح بها .

وأوضح مدير مديرية الأوقاف فى بيانه أنه تم تخصيص 12 مسجدًا للإعتكاف بواقع 3 مساجد فى الغردقة، و9 في باقي مدن المحافظة،بجانب وضع خطة عمل وتوزيع للأئمة والمحفظين بالمساجد التابعين للأوقاف على مستوى المساجد لأداء الصلوات،علاوة على خطة للدروس الدينية اليومية عقب صلاة العصر ومتابعة المساجد التي خصصت للاعتكاف، وإقامة الملتقى الفكري بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالبحر الأحمر.