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أغرب حادث بكفر الشيخ.. سرقة تمثال بجعة ورئيس مدينة البرلس يناشد اللصوص إعادته

الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:57 م
أغرب حادث بكفر الشيخ.. سرقة تمثال بجعة ورئيس مدينة البرلس يناشد اللصوص إعادته بجعات من الفيبر بنفق البرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، موقفًا طريفًا بطله فقد "بجعة"، ومناشدة محمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أهالى مدينة البرلس والمناطق المحيطة بها، على صفحة التواصل الاجتماعى، استرجاع "تمثال بجعة صناعية مفقود مصنوعة من الفيبر "، من بين 7 بجعات، تم وضعها وسط شلال لتجميل مدخل المدينة.

 

وأكد رئيس مدينة البرلس، على أنه يناشد أهالى برج البرلس والمناطق المجاورة لها، استرجاع تمثال البجعة المفقود، التى كانت ضمن شلال لتجميل مدخل المحافظة، واختفى تمثال البجعة من الشلال الأيمن، مشيرًا إلى أن التمثال ربما يكون أخذه أحد الصغار مازحًا، مؤكدًا على أنه يطالب كل من يعرف مكانه الرجاء إعادته للمجلس المدينة.

 

وأضاف محجوب، لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على تجميل مدينة البرلس بإقامة شلالين على طريق الدولى ونفق الكوبرى، ومن بينها إقامة بجعات بالفيبر، وتم عمل 7 بجعات، اختفت منهم واحدة، كما صمم علم مصر بالسيراميك وإضاءة غير مباشرة بالليذر لتجميل البرلس وسيتم افتتاحه الأسبوع القادم.

 

وعلى جانب آخر أثار إعلان رئيس المدينة عن فقد التمثال، حالة من الجدال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث علق أحد المواطنين، قائلًا: "إلى كل من سخر أو استهزئ بموضوع سرقة البجعه من نافورة مدخل المدينة شرق النفق اقولهم المنظر جميل يا ريت نحافظ عليه المسئول هيمشى وهيبقى المنظر الرائع، وده وجهت البلد ياريت بدل السخرية وخفت الدم نساعد وندور ونحافظ على الحاجة الجميلة دى، وهى خلاص فلوسها انصرفت، والعمل تم وبلاش تريقة وكل واحد ينصح ابنه إزاى يحافظ على المال العام، وأنه جزء من المجتمع ويساهم فى النظافة والنظام".

 

وقال آخر: "البجعة طارت"، وعلق آخر: "محدش شاف بجعة يا إخونا"، وثالث: "بجعة تايهة يا أولاد الحلال.. أنا خايف ليسرقوا الشلال كله"، ورابع قال: "اللى سرق البجعة دى من أعداء النجاح".

 

1- بجعات من الفيبر بنفق البرلس
 بجعات من الفيبر بنفق البرلس

 

2- المنظر الجمالي بالبرلس
 المنظر الجمالي بالبرلس

 

3- البجعة التي سرقت صُورت قبل سرقتها
 البجعة التي سرقت صُورت قبل سرقتها

 

4- جانب من مناشدة رئيس المدينة
 جانب من مناشدة رئيس المدينة

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