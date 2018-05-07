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الإثنين، 07 مايو 2018 11:28 م
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30 إفطار جماعي بقرى كفر الشيخ بحضور المحافظ

الإثنين، 07 مايو 2018 11:11 م
30 إفطار جماعي بقرى كفر الشيخ بحضور المحافظ اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ تنظيم افطار جماعي ب30 قرية من قرى محافظة كفر الشيخ ، وسيشارك المحافظ أهالي القرية افطارهم بمشاركة أكثر من 300 من أهالي كل قرية .

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه قرر مشاركة أهالي القرى افطارهم الجماعي  الذي يُقام للعام الثاني على التوالي، لتفقد تلك القرى ، والإستماع للأهالي عقب الإفطار للتعرف على مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

وأضاف نصر لـ"اليوم السابع"،أنه حريص على التواجد بين الأهالي وخاصة في الشهر الفضيل ، ليكون على تواصل دائم معهم ، مشيراً إلى أنه يعقد لقاء المواطنين كل يوم سبت للإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين بالإضافة لجولاته المتعددة بالقرى والمدن .

يذكر أن الإفطار الجماعي الذي ستنظمه المحافظة للعام الثاني على التوالي ب 30 قرية من القرى الفقيرة والأشد فقراً يشارك فيه المحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالتعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر .

 


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