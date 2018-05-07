17سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

17سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالإثنين، 07 مايو 2018 04:31 م
حاوية - ارشيفية
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 17 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد،حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة 4 سفن أخرى.
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد
خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة