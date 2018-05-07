17سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 17 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد،حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة 4 سفن أخرى.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.