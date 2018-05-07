video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

17سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الإثنين، 07 مايو 2018 04:31 م
17سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة حاوية - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 17 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد،حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين  ويتراكى على الأرصفة 4 سفن أخرى.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تكريم العامل المثالى بموانئ بورسعيد بمناسبة عيد العمال

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة