140 شهراً مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء صندوق التأمين بجامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

عقدت اليوم الإثنين، الجمعية العمومية العادية بجامعة المنيا، اجتماعا بأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، بحضور الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء الصندوق من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، وذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعى.

وناقشت الجمعية العمومية ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات عن أعمال السنة المالية المنتهية فى نهاية ديسمبر 2017، وتقارير الدراسة الاكتوارية عن المركز المالى للصندوق، على أن تجرى انتخابات التجديد الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة لاختيار عضواً من أعضاء هيئة التدريس وعضواً من العاملين عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية.

وقال الدكتور جمال أبو المجد فى بيان، إن الصندوق على مدار الثلاث سنوات الماضية بذل فيه من الجهد والتفكير غير التقليدى، الذى أسفر عن الكثير من الإيجابيات والمزايا لأعضائه دون أى أعباء إضافية، بهدف زيادة موارده دون مخاطرة بأمواله باستثمارات غير آمنة حفاظاً على حقوق أعضاءه، مضيفاً بأن أموال الصندوق تدار من خلال خبير ومحاسب قانونى، وأن مجلس إدارة الصندوق يضع دراسة إكتوارية كل عام أدت إلى زيادة المزايا، مؤكداً بأن مزايا الصندوق قد ارتفعت من 129 شهر لمكافأة نهاية الخدمة فى عام 2015 إلى 134 شهراً فى عام 2016 لتصل هذا العام إلى 140 شهراً بدون أى أعباء إضافية على أعضاء الصندوق مما يعد إنجازاً كبيراً لمجلس إدارة الصندوق.

وأشار الدكتور أبو المجد إلى أن مجلس إدارة الصندوق خصص مبلغاً لمنح شهادات أمان لأصحاب المرتبات الصغيرة بالجامعة لتقوم بدورها التأمينى تجاههم أو استثماراً لهم حتى خروجهم على المعاش.







































