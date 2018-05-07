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وكيل تعليم شمال سيناء تكرم الطالب عبدالرحمن الفائز بمسابقة القرأن الكريم

الإثنين، 07 مايو 2018 04:46 م
وكيل تعليم شمال سيناء تكرم الطالب عبدالرحمن الفائز بمسابقة القرأن الكريم تكريم الطالب عبدالرحمن عاطف
شمال سيناء - محمد حسين
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كرمت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الطالب الفائز فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسى 2017/2018 .

وأوضح بيان لتعليم شمال سيناء، انه تم تكريم الطالب عبدالرحمن عاطف سليم بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية وذلك بفوزه فى مسابقة الوزاره بمسابقة القرآن الكريم والثقافه الإسلاميه للعام الدراسى الحالى.

 


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