وكيل تعليم شمال سيناء تكرم الطالب عبدالرحمن الفائز بمسابقة القرأن الكريم

وكيل تعليم شمال سيناء تكرم الطالب عبدالرحمن الفائز بمسابقة القرأن الكريمالإثنين، 07 مايو 2018 04:46 م
تكريم الطالب عبدالرحمن عاطف
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كرمت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الطالب الفائز فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسى 2017/2018 .
وأوضح بيان لتعليم شمال سيناء، انه تم تكريم الطالب عبدالرحمن عاطف سليم بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية وذلك بفوزه فى مسابقة الوزاره بمسابقة القرآن الكريم والثقافه الإسلاميه للعام الدراسى الحالى.
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