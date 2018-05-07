وكيل تعليم الأقصر يناقش تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بلجان سير الامتحانات

وكيل تعليم الأقصر يناقش تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بلجان سير الامتحاناتالإثنين، 07 مايو 2018 07:23 م
جانب من الاجتماع
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عقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الثلاثية ومديرى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، لمناقشة تقرير متابعة اللجنة الثلاثية الخاص بلجان سير الامتحانات.
وناقش المسئولون إجراءات استكمال التجهيزات الخاصة بلجان الامتحانات، ووجه وكيل الوزارة، بضرورة توفير المراوح ومبردات المياه ومراجعة أعمال السباكة الخاصة بالمدارس الواردة بالتقرير لكل إدارة تعليمية على حدة.
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