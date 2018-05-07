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الإثنين، 07 مايو 2018 06:45 م
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وصول السفينة HAG HESEN لتفريغ 3533طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الإثنين، 07 مايو 2018 05:22 م
وصول السفينة HAG HESEN لتفريغ 3533طن رخام بميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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استقبل اليوم الإثنين ميناء غرب بورسعيد سفينةHAG HESEN بضائع العامة و ترفع علم توجو  لتفريغ 3533 طن رخام .

ومن جانبها أعلنت موانئ بورسعيد من خلال تصريحات صحفية  عن وصول سفينة البضائع العامة HAG HESENالتى يبلغ طولها 97 مترا  لتفريغ 3533 طن رخام  وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 


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