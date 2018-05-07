وصول السفينة HAG HESEN لتفريغ 3533طن رخام بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

استقبل اليوم الإثنين ميناء غرب بورسعيد سفينةHAG HESEN بضائع العامة و ترفع علم توجو لتفريغ 3533 طن رخام .

ومن جانبها أعلنت موانئ بورسعيد من خلال تصريحات صحفية عن وصول سفينة البضائع العامة HAG HESENالتى يبلغ طولها 97 مترا لتفريغ 3533 طن رخام وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .