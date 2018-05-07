وزير إسرائيلى يتطاول على لبنان عقب إعلان نتائج أولية للانتخابات البرلمانية

رويترز

قال وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت إن مكاسب حزب الله فى الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران وأضاف أن إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما فى أى حرب مستقبلية.

وقال بينيت وهو عضو فى مجلس الوزراء الأمنى المصغر على تويتر اليوم الاثنين "حزب الله = لبنان"

وتابع "دولة إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أى عمل داخل أراضيه".

ةكشفت النتائج الأولية التى أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله الشيعى المدعوم من إيران وحلفاءه السياسيين يفترض أن يفوزوا بأكثر من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات.

وإذا تأكدت النتيجة فستمثل دفعة سياسية لحزب الله المدجج بالسلاح مع حصول الأحزاب والشخصيات المؤيدة لترسانته القوية على الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) فى البرلمان.