هيئة شئون الأسرى: سنتوجه للجنائية الدولية لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل

رام الله (أ ش أ)

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أنه سيتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية فى 11 مايو الجارى، لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل ومساءلتها على جرائمها بحق شعبنا.

وقال قراقع - فى حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، ردا على هجوم وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان على الأسرى - "إن التوجه إلى الجنائية الدولية يأتى ضمن خطوات أخرى يتوجب على الجانب الفلسطينى اتخاذها ومنها أيضا تحصين المكانة القانونية للأسرى والتصدى دبلوماسيا وإعلاميا للحملات الهجومية التى تستهدف نضالهم".

وأضاف "أن تصريحات ليبرمان وتهديداته باقتطاع أموالهم ومخصصاتهم من عائدات الضرائب ستنعكس على واقع الأسرى فى السجون من ناحية تشديد الإجراءات العنصرية المفروضة عليهم".

ومن جهة أخرى، أوضح قراقع أن الأسرى الإداريين مستمرون فى خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارى منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى أنهم ربما يتخذون خطوات تصعيدية أخرى جراء عدم إيفاء مصلحة السجون بعقد لقاء مع ضباط مخابرات الاحتلال .