video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة شئون الأسرى: سنتوجه للجنائية الدولية لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل

الإثنين، 07 مايو 2018 12:03 م
هيئة شئون الأسرى: سنتوجه للجنائية الدولية لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل أسرى فلسطينيين ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أنه سيتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية فى 11 مايو الجارى، لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل ومساءلتها على جرائمها بحق شعبنا.

وقال قراقع - فى حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، ردا على هجوم وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان على الأسرى - "إن التوجه إلى الجنائية الدولية يأتى ضمن خطوات أخرى يتوجب على الجانب الفلسطينى اتخاذها ومنها أيضا تحصين المكانة القانونية للأسرى والتصدى دبلوماسيا وإعلاميا للحملات الهجومية التى تستهدف نضالهم".

وأضاف "أن تصريحات ليبرمان وتهديداته باقتطاع أموالهم ومخصصاتهم من عائدات الضرائب ستنعكس على واقع الأسرى فى السجون من ناحية تشديد الإجراءات العنصرية المفروضة عليهم".

ومن جهة أخرى، أوضح قراقع أن الأسرى الإداريين مستمرون فى خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارى منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى أنهم ربما يتخذون خطوات تصعيدية أخرى جراء عدم إيفاء مصلحة السجون بعقد لقاء مع ضباط مخابرات الاحتلال .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الأسرى الفلسطينيين: اعتداء وحشى من الاحتلال على أسير خلال نقله إلى سجن

هيئة الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى ينكلون بأسرى قاصرين خلال اعتقالهم

هيئة الأسرى: قاتل مواطن فلسطينى يتلقى راتبا من الحكومة الإسرائيلية

هيئه شئون الاسرى

الاسرى

الجنائيه الدوليه

اسرائيل

الاسرى الفلسطينيين




لا تفوتك
حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة