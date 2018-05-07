ننشر صور انقاذ خفر السواحل الليبى لـ 98 مهاجرا غير شرعى

تصوير ( أ ف ب)

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط نقطة الخمس "الزورق زوارة" من إنقاذ 98 مهاجر غير شرعى، من بينهم 9 نساء، و 3 أطفال, كانوا على متن قارب مطاطى.

وقال المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى العميد أيوب قاسم، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات تونسية، وجزائرية، ومغربية، وجامبية، و 4 ليبيين من بينهم امرأة وزوجها، وسورى من أم ليبية.

وأكد العميد أيوب قاسم أن عملية الإنقاذ تمت 29 ميل شمال القرة بوللى، موضحا أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، مشيرا إلى أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى لوء الهجرة غير الشرعية سوق الخميس.



انقاذ المهاجرين



جانب من انقاذ المهاجرين



خفر السواحل الليبى