ميناء دمياط يستقبل وفدين من الشركات العالمية المتخصصة فى بناء المعدات البحرية

دمياط - عبده عبد البارى

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من شركة Prosertek الإسبانية المتخصصة فى توريد معدات الموانئ البحرية والأنظمة الملاحية المساعدة، يمثلها ملاك الشركة ومدير المبيعات، بالإضافة إلى وكلاء الشركة فى مصر، يأتى ذلك فى خطوة تدل على اهتمام الأوساط البحرية العالمية بميناء دمياط.

وكان فى استقبالهم لجنة من المختصين بالهيئة، حيث عقدت جلسة عمل عرض خلالها الوفد أحدث أنظمة التراكى والحاميات المطاطية المتطورة من إنتاج الشركة، والتى اتضح منها أنها من الشركات الرائدة فى تصنيع هذه المعدات البحرية بأوروبا وبالمواصفات العالمية، وهو ما أهّلها أن تكون أغلب تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تقديم سابقات أعمالها فى الموانئ المصرية، وفى نهاية المباحثات وعد المختصون بالهيئة بدراسة العروض والتواصل مع الشركة فى أقرب وقت ممكن .

كما استقبلت هيئة الميناء وفدا من شركة الصين المحدودة للتجارة وبناء السفن، يضم ممثل الشركة ومستشارها فى مصر، حيث عرضت الشركة إنتاجها من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والأحجام، إضافة إلى الأوناش والوحدات المساعدة من قاطرات وروافع عائمة وحفارات تنقيب عن الغاز والبترول .

وقدم الجانب الصينى خلال اللقاء عرضاً توضيحياً يشتمل على بيانات الشركة وحجم أعمالها وسوابق الخبرة، وفى نهاية الجلسة أبدى ممثلو الميناء الاهتمام بالعروض الخاصة بالوحدات الخدمية المساعدة من لنشات إرشاد وقاطرات وكراكات وروافع السفن، ووعدوا بدراسة العروض والتواصل معهم بعد استيفاد الشركة الإجراءات المطلوبة .