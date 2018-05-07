ميناء بورسعيد يستقبل السفينة JOY H لتفريغ 56 ألف طن حديد

بورسعيد – محمد فرج

استقبل اليوم الإثنين، ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع العامة JOY H والتى ترفع علم بليز ويبلغ طولها 96 مترا لتفريغ 56 ألفا و500 طن حديد.

من جانبها، أعلنت موانئ بورسعيد، فى خلال تصريحات صحفية، عن وصول ثانى سفينة بضائع عامة JOY H والتى يبلغ طولها 96مترا لتفريغ 56 ألفا و500 طن حديد لفترة تستمر 8 أيام بالميناء، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.