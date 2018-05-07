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الإثنين، 07 مايو 2018 06:45 م
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ميناء بورسعيد يستقبل السفينة JOY H لتفريغ 56 ألف طن حديد

الإثنين، 07 مايو 2018 05:43 م
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة JOY H لتفريغ 56 ألف طن حديد سفينة - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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استقبل اليوم الإثنين، ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع العامة JOY H والتى ترفع علم  بليز ويبلغ طولها 96 مترا  لتفريغ 56 ألفا و500 طن حديد.

من جانبها، أعلنت موانئ بورسعيد، فى خلال تصريحات صحفية، عن وصول ثانى سفينة بضائع عامة JOY H والتى يبلغ طولها 96مترا لتفريغ 56 ألفا و500 طن حديد لفترة  تستمر 8 أيام بالميناء، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 


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