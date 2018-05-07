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الإثنين، 07 مايو 2018 05:50 م
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مقتل 18من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى

الإثنين، 07 مايو 2018 05:01 م
مقتل 18من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى ضربة جوية للتحالف العربى- أرشيفية
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مصادر يمنية عسكرية، بمقتل 18من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران فى غارات لمقاتلات التحالف العربى بمحافظة البيضاء.

 

 


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