مقتل 18من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى

مقتل 18من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربىالإثنين، 07 مايو 2018 05:01 م
ضربة جوية للتحالف العربى- أرشيفية
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مصادر يمنية عسكرية، بمقتل 18من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران فى غارات لمقاتلات التحالف العربى بمحافظة البيضاء.
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