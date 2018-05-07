مقتل 18من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مصادر يمنية عسكرية، بمقتل 18من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران فى غارات لمقاتلات التحالف العربى بمحافظة البيضاء.