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الإثنين، 07 مايو 2018 05:50 م
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مقتل 120 إرهابيا من "داعش" خلال معارك مع الجيش السورى جنوب دمشق

الإثنين، 07 مايو 2018 04:30 م
مقتل 120 إرهابيا من "داعش" خلال معارك مع الجيش السورى جنوب دمشق جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
لندن أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 120 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابى فى معارك مع الجيش السورى جنوب العاصمة دمشق منذ الـ 19 من أبريل الماضي.

وقال المرصد، وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، إن 150 عنصرا من قوات النظام قتلوا خلال المعارك، بالإضافة إلى 47 مدنيا.

وأشار إلى أن قوات النظام نجحت الأسبوع الماضى فى قطع الطريق الواصل بين مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق، إلا أن تنظيم "داعش" شن هجوما مضادا وتمكن من إعادة فتح الطريق.

ويشن الجيش السورى منذ 3 أسابيع عملية عسكرية ضد التنظيم الإهاربى فى جنوب العاصمة وتحديدا فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحى الحجر الأسود المجاور، فى إطار سعيه لاستعادة منطقة العاصمة وتأمين محيطها.

 

 


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دمشق

سوريا




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