مقتل 120 إرهابيا من "داعش" خلال معارك مع الجيش السورى جنوب دمشق

مقتل 120 إرهابيا من "داعش" خلال معارك مع الجيش السورى جنوب دمشقالإثنين، 07 مايو 2018 04:30 م
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 120 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابى فى معارك مع الجيش السورى جنوب العاصمة دمشق منذ الـ 19 من أبريل الماضي.
وقال المرصد، وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، إن 150 عنصرا من قوات النظام قتلوا خلال المعارك، بالإضافة إلى 47 مدنيا.
وأشار إلى أن قوات النظام نجحت الأسبوع الماضى فى قطع الطريق الواصل بين مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق، إلا أن تنظيم "داعش" شن هجوما مضادا وتمكن من إعادة فتح الطريق.
ويشن الجيش السورى منذ 3 أسابيع عملية عسكرية ضد التنظيم الإهاربى فى جنوب العاصمة وتحديدا فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحى الحجر الأسود المجاور، فى إطار سعيه لاستعادة منطقة العاصمة وتأمين محيطها.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد
خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة