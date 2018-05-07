مقاتلات أمريكية تبدأ غارات ضد داعش فى سوريا من البحر المتوسط

مقاتلات أمريكية تبدأ غارات ضد داعش فى سوريا من البحر المتوسطالإثنين، 07 مايو 2018 05:37 م
مقاتلة _ صورة أرشيفية
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بدأت قوة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية تقودها حاملة الطائرات هارى إس. ترومان، شن غارات فى الثالث من مايو، على تنظيم داعش فى سوريا مواصلة مهام يقوم بها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.
وانضمت هذا القوة للأسطول السادس الأمريكى فى 18 أبريل بعد نحو أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت ما وصفته دول غربية بأنها منشآت أسلحة كيماوية سورية.
وقالت البحرية الأمريكية، إن نشر هذه القوة الهجومية كان مقررا لدعم شركائها فى التحالف وحلف شمال الأطلسى ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية.
وقال الكابتن نيكولاس ديينا قائد ترومان "بدأنا عمليات قتالية لدعم عملية العزم الصلب" مشيرا إلى عملية بدأها التحالف فى عام 2014 ضد تنظيم داعشفى العراق وسوريا.
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