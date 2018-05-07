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الإثنين، 07 مايو 2018 04:31 م
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مصرع قيادى حوثى فى معارك مع الجيش اليمنى بمحافظة صعدة

الإثنين، 07 مايو 2018 03:52 م
مصرع قيادى حوثى فى معارك مع الجيش اليمنى بمحافظة صعدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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لقى القيادى الحوثى سرحان المعطرى أكبر القياديين فى محور صعدة مصرعه فى معارك مع الجيش اليمنى فى محافظة صعدة.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين، أن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى الانقلابية فى محور صعدة ؛ استعاد خلالها الجيش منطقة (بير السلامى) الواقعة على حدود مديرية كتاف بصعدة.

ومن جهتها..أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الجيش اليمنى قتل ما لا يقل عن 30 حوثيا بعد معارك عنيفة أثناء استعادة المنطقة فيما دمر طيران التحالف مخزن أسلحة فى وادى العطفين الواقع قرب منطقة بير السلامى والذى كانت الميليشيات تستمد منه الأسلحة والذخائر أثناء معاركها مع الجيش الوطنى.

 


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