مصرع طيارين روسيين فى تحطم هليكوبتر عسكرية فى سوريا

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالات أنباء اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز كيه إيه-52 تحطمت فى شرق سوريا مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الدفاع قوله إن "طائرة هليكوبتر عسكرية روسية تحطمت أثناء قيامها بطلعة فوق المناطق الشرقية من الجمهورية العربية السورية".

كانت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوى 30 إس إم قد سقطت فى سوريا بعد قليل من إقلاعها فى الثالث من مايو أيار مما أسفر أيضا عن مقتل طياريها الاثنين.