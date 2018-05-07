الإسكندرية جاكلين منير

وقع الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور منصور العور؛ رئيس جامعة حمـدان بن محمد الذكية، صباح اليوم، مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة حمـدان بن محمد الذكية، من أجل تعزيز التعاون بينهما فى مجال المكتبات والمعلومات.

ورحب الدكتور مصطفى الفقى بتوقيع اتفاقية التعاون مع الجامعة، مؤكدًا على أن العلم والثقافة هما من الوشائج الأساسية التى تربط بين الشعوب أكثر من السياسة والاقتصاد. وتابع أن مكتبة الإسكندرية يسعدها أن تمد جسور التعاون مع كافة الدول العربية، ولاسيما الإمارات، حيث يجمع الشعبين المصرى والإماراتى روابط عديدة؛ ولا ننس الدور الذى لعبه حكيم العرب الراحل الشيخ زايد آل نهيان، والذى يحتل مكانة مميزة فى قلب كل مصرى.

وأضاف الفقي: "يسعد مكتبة الإسكندرية أن تؤسس سفارة معرفة فى جامعة حمـدان بن محمد الذكية؛ بحيث تكون الأولى لها خارج مصر، تقديرًا لمكانة الإمارات حكومةً وشعبًا". وتقوم سفارات المعرفة بنقل مقتنيات وفعاليات وأنشطة مكتبة الإسكندرية إلى أى مكان توجد فيه، وقد تأسس إلى الآن نحو 20 سفارة معرفة فى الجامعات المصرية شمالاً وجنوبًا.

من جانبه، أكد الدكتور منصور العور؛ رئيس جامعة حمـدان بن محمد الذكية، أن الثورة المعرفية التى تمتلكها مكتبة الإسكندرية تعد إضافة معرفية وقوة ومكسب لجامعة حمـدان بن محمد الذكية، حيث تعتمد الجامعة على التعليم الإلكترونى والذكى الذى يوسع قاعدة الولوج للمعرفة أينما كنا فى الوطن العربى.

وأعرب العور عن أن تحتضن جامعة حمـدان بن محمد الذكية أول سفارة معرفة لمكتبة الإسكندرية خارج جمهورية مصر العربية، لتكون الجامعة رافدًا من الروافد المعرفية لمكتبة الإسكندرية.

وأضاف أن الجامعة، بما تمتلكه من مقومات البنية التحتية، تستطيع أن تساهم فى إيصال هذه الثقافة المعرفية التى تقدمها مكتبة الإسكندرية لمحيطها الإقليمى والعالمى.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة حمـدان بن محمد الذكية فى مجالات علم المكتبات والببليوجرافيا والأرشفة، وتطوير تبادل الكتب على المستوى الدولى، وذلك بهدف إثراء المحتوى لدى كلا الطرفين، والتعاون من أجل تطوير الفهرس العربى الموحد، وتطوير ومشاركة مستودع الأصول الرقمية DAR.

كما سيتم بموجب الاتفاقية التعاون فى تفعيل أنشطة نادى القراءة الذكى بجامعة حمدان بن محمد الذكية ونادى القراءة بمكتبة الإسكندرية، والتعاون فى مجال التعلم مدى الحياة وبرامج التطوير المهنى.