مديرية أمن المنوفية تحتفل بضباطها على المعاش فى يوم الوفاء

المنوفية- محمود شاكر

أقامت مديرية أمن المنوفية، احتفالًا بحضور اللواء زكى صلاح حسام الدين مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، لمن أوفوا العطاء من الضباط بالمعاش، حرصًا على التواصل الدائم معهم، والاستفادة من خبراتهم، بقاعة سونستا بمدينة شبين الكوم.

كان فى استقبالهم، اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وقيادات المديرية، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للواء مدير الأمن، ثم قام بالاستماع لكافة مقترحات ومطالب الضباط فى لقاء مفتوح.

وأكد مدير أمن المنوفية، على حرص الوزارة على تلبية كافة المطالب، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المختلفة للضباط بالمعاش وأسرهم، كما دعاهم لتناول واجب الضيافة على أنغام الموسيقى، وقد أعرب اللواء زكى صلاح حسام الدين مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، عن سعادته بلقاء الأجيال متمنيًا لهم دوام الصحة والرقى.

ولاقى ذلك، استحسان وقبول الضباط، لما لمسوه من اهتمام وحرص على تلبية رغباتهم.