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محمود عباس يبدأ جولة فى الأمريكيتين لحشد الدعم للقضية الفلسطينية

الإثنين، 07 مايو 2018 07:10 ص
محمود عباس يبدأ جولة فى الأمريكيتين لحشد الدعم للقضية الفلسطينية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات الأنباء
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قال مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدبلوماسية، مجدى الخالدى إن الرئيس محمود عباس بدأ أمس الأحد، جولة فى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تشمل دول تشيلى، وفنزويلا، وكوبا.

وأوضح الخالدى، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الرئيس عباس سيبدأ لقاءاته الاثنين فى إطار جولته الهادفة إلى حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن عباس ومنذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، قام بعدة جولات شملت إفريقيا وأوروبا ودولا عربية، وأرسل وفودا إلى الصين واليابان، وزار موسكو لتثبيت الحق الفلسطينى وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

 


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