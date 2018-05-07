محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز علاج الأورام ويوجه بتقديم خدمة مميزه

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة مركز علاج الأورام بقنا بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور مجدى عثمان مدير مركز الأورام وأعضاء مجلس الإدارة.

ناقش مجلس الإدارة الموقف المالى للمركز الخاص بالإيرادات والميزانية خلال العام 2017/2018 كما تم مناقشة لوائح أسعار الخدمات المقدمة للمرضى داخل المركز بالإضافة إلى مناقشة بعض القرارات الإدارية الخاصة بتشغيل المركز.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى والاهتمام بأعمال النظافة والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المركز لافتا إلى أن مركز علاج الأورام ساعد كثيرا فى التيسير على أبناء قنا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقى العلاج.