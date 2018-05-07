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الإثنين، 07 مايو 2018 10:36 ص
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محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز علاج الأورام ويوجه بتقديم خدمة مميزه

الإثنين، 07 مايو 2018 10:07 ص
محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز علاج الأورام ويوجه بتقديم خدمة مميزه محافظ قنا يجتمع بمجلس إدارة مركز علاج الأورام
قنا - هند المغربى
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ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة مركز علاج الأورام بقنا بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور مجدى عثمان مدير مركز الأورام وأعضاء مجلس الإدارة.

ناقش مجلس الإدارة الموقف المالى للمركز الخاص بالإيرادات والميزانية خلال العام 2017/2018  كما تم مناقشة لوائح أسعار الخدمات المقدمة للمرضى داخل المركز بالإضافة إلى مناقشة بعض القرارات الإدارية الخاصة بتشغيل المركز.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى والاهتمام بأعمال النظافة والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المركز لافتا إلى أن مركز علاج الأورام ساعد كثيرا فى التيسير على أبناء قنا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقى العلاج.

 

 

 


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