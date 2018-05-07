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محافظ دمياط: إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المواطنين

الإثنين، 07 مايو 2018 03:19 م
محافظ دمياط: إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المواطنين الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،دعمه لمبادرة وزارة التنمية المحلية،التى تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وأشار محافظ دمياط فى بيان له،إلى أن المبادرة تضمنت امكانية اقراض المواطنين من خلال الوحدات المحلية القروية،لتنفيذ مشروعات انتاجية أو خدمية، بشروط ميسرة بحد أدنى 5000، وحد أقصى 10000،وبسعر فائدة 6٪ سنويا دون تحمل المواطن أى تكاليف،حيث يتولى العاملين بالصندوق عمل دراسات الجدوى للمشروع، كما يمكن ان يصبح التمويل 30000 فى حالة اشتراك ثلاثة اشخاص فى المشروع.
 
وعلى من يرغب بالتقدم،عمل طلب للوحدة المحلية التابع لها، يتضمن نوع المشروع وقيمة القرض، بالاضافة لصورة لبطاقة الرقم القومى،ومحضر معاينة، وموقع المشروع ودراسة جدوى، وفى حالة موافقة الشروط واستكمال جميع المستندات المطلوبة، يتم صرف قيمة المشروع للمواطن.
 
وأشار المحافظ،إلى أنه فى حالة تقدم أى مواطن بطلب قرض لتمويل مشروعه بالوحدة المحلية التابع لها ولم، يتم السير فى اجراءات القرض فعليه التوجه بشكواه إلى إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.
 
جاء ذلك، استكمالا لجهود المحافظ فى النهوض بالمستوى الاقتصادى للمواطن، من خلال فرص عمل ذاتية .
 
 

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