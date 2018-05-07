محافظ جنوب سيناء: تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية استعدادا لرمضان

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استعدت محافظة جنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مدن المحافظة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات الحيوية خاصة العمل على توفير السلع السياسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال التوسع فى توفير السلع الغذائية مناسبة وزيادة المعروض، منها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال شهر رمضان المبارك.

واكد المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومديرية الأمن، لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق وفحص المعروض فى الأسواق من المواد الغذائية والخضروات والملابس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسة بديوان العام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمدن المحافظة التى تعمل على مدار 24 ساعة.

وأضاف أنه سيتم معرض أهلا رمضان بمدينة طور سيناء يوم الخميس المقبل ومعرض أهلا رمضان آخر بمدينة شرم الشيخ لتوافر به كل السلع الغذائية واللازمة للاحتاجات المنزلية الضرورية بأسعار مخفضة بنسبة 25% بمشاركة شركات كبرى، بالإضافة إلى افتتاح معرض الإنتاج الحربى والسلع المعمرة بمدينة طور سيناء.

وأوضح المحافظ انة عقد اجتماع ضم عددا من التنفيذين من رؤساء المدن ومسئولى قطاعات الأوقاف والتموين والصحة والكهرباء والطب البيطرى وشركة المياه والأزهر والشباب والرياضة من أجل الاطمئنان على الانتهاء من استعدادات شهر رمضان مبارك.

ومن جانبه، قال المحاسب سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء قرارا برفع درجة الاستعداد داخل مديرية التموين مع وقف الإجازات لمديرى الإدارات المعنية بتموين جنوب سيناء ومديرى المكاتب وغرف العمليات الفرعية والرئيسية استعدادا لشهر رمضان، وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ بيع اللحوم والدواجن وسلاسل المحال التجارية الكبرى والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية وحمل البائعين لشهادات صحية حفاظا على صحة المواطنينز

ومن جانبه، قال الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء أنه تم فرش 22 مسجدا على مستوى مدن المحافظة بلغت 10 آلاف متر من السجاد.

وأضاف أنه تم تخصيص مسجد واحد بكل مدينة لإقامة صلاة التراويح وتخصيص 8 مساجد لإقامة شعيرة الاعتكاف بواقع لكل مدينة وإقامة 48 محاضرة فى عدد 12 مركزا للشباب بواقع محاضرة أسبوعيا بكل مركز وبالمثل فى 12 شركة على مستوى مدن المحافظة.

وأعلن إقامة 4 محاضرات بإدارة قوات الأمن بقرية الجبيل بواقع محاضرة اسبوعيا، وبالمثل في سجن الإدارة وسجن قسم شرطة طور سيناء وجمعية الرعاية المتكاملة، وإقامة أمسيات دينية كل ثلاثاء بالمساجد الكبرى، عقب صلاة القيام، تيسيير قوافل دينية من قيادات المديرية تجوب مدن ووديان المحافظة ودرس بين الرتاويح لا يتعدى 10 دقائق درس بعد صلاة العصر يوميا بجميع المساجد

وأوضح أن الملتقيات الفكرية ستقام في 4 مساجد كبرى، وهم مسجد المنشية والمصطفى بشرم الشيخ والمجمع برأس سدر والصحابة بشرم الشيخ بواقع 28 محاضرة يحاضرها عالمان من الأزهر والأوقاف لافتا أنه تم تخصيص 54 مسجدا لإقامة صلاة العيد، و16 ساحة على مستوى مدن المحافظة.

وقال الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة انة تم رفع درجة الاستعدادات مديرية الصحة وإعلان حالة الطواريء في كافة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية مع توفير الأمصال واللقاحات مع التشديد على مناوبات الأطباء وأطقم التمريض بهذه المواقع تحسبا لاستقبال أية حالات طارئة وخاصة مع زيادة درجات الحرارة والحملات التي تنظمها المديرية بالأسواق بالتعاون مع مديرية التموين للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.

ومن قال العميد مصطفى عابدين مدير ادارة المرور بجنوب سيناء انة تم وضع خطة مرورية لتكثيف التواجد المرورى وتنظيم المرور بالشوارع والميادين بجميع مدن المحافظة والطرق الدولية من عيون موسي وحتى طابا لضمان السيولة المرورية بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك.