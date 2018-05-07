محافظ بورسعيد:"نقل سوق البالة لمصلحة التجار.. والقرعة 20 مايو"

بورسعيد- محمد فرج

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة محمد عبد الفتاح المصرى، وبحضور أعضاء شعبة الملابس المستعملة وممثلى التجار ورئيس الإدارة المركزية للجمارك ببورسعيد .

وأعرب الغضبان فى تصريحات صحفية عن مدى حرصة على مصلحة كافة العاملين فى مجال الملابس المستعملة، موضحا أن قرار نقلهم إلى مول الملابس المستعملة، يهدف فى المقام الأول لمصلحة التجار، لما تكتسبة هذا المنطقة من أهمية خاصة لوجود العديد من المشروعات الكبرى التى ستجعلها مقصد لجميع الزائرين."

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على منحهم مهلة حتى فبراير القادم 2019 لنقل سوق البالة، مع الإلتزام بإجراء القرعة العلنية للمستحقين فى موعدها المحدد 20 مايو الحالى."