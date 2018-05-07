محافظ بنى سويف يكرم 40 من المحالين للمعاش بالديوان العام "صور"

بنى سويف - أيمن لطفى

كرم اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، 40 من العاملين المحالين للمعاش عام 2017، من مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للديوان العام ، وذلك بحضور أعضاء لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى بالديوان،وأهالى وأسر المحالين للمعاش.

وفى كلمته أعرب المحافظ، عن سعادته بحضوره الاحتفالية التى تعبر عن قيم الوفاء لمن أعطوا لوطنهم حتى وصلوا إلى السن القانونية، مؤكدا على أن جميع العاملين هم أسرة واحدة وأن المحافظة هى بيتهم الذى عملوا فيه، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع سواء الذين أحيلوا للتقاعد أو أسر المتوفين.

وتابع المحافظ قائلا إن الحياة لا تنتهى بعد الإحالة إلى المعاش وأن السن ليس معياراُ للقدرة العقلية والعملية، وإنما العبرة بالعطاء والتجديد.

وفى ختام الاحتفالية التى أقامتها لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى بديوان عام المحافظة، سلًم المحافظ المكرمين مكافآت مالية وشهادات تقدير، لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة.



المحافظ خلال لقاءه المكرمين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام



محافظ بنى سويف يكرم المحالين للمعاش



تكريم المحالين للمعاش من العاملين بالديوان



المحافظ يكرم المحالين للمعاش



منح المكرمين مكافات مالية