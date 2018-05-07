محافظ بنى سويف: المستشفى العسكرى تعمل بمواصفات عالمية لخدمة المرضى "صور"

بنى سويف - أيمن لطفى

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إن المستشفى العسكرى شرق النيل ببنى سويف تمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة، وهى تعمل وفقاً للمواصفات العالمية، ما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التى يتلقاها أبناء المحافظة من العسكريين والمدنيين، مشيدا بمستوى الخدمة الطبية المتكاملة بالمستشفى التى تقدم الخدمة للعسكريين والمدنيين .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم المستشفى برفقة العقيد طبيب وائل على حسن مدير المستشفى، والرائد أحمد عبدالله زيدان قائد ثانى المستشفى، والعقيد أحمد يوسف حجاب قائد مركز علاج الأورام بالمستشفى، والدكتورة رحاب رجاء على نائب مدير المستشفى العسكرى، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام السباعى مدير التأمين الصحى بالمحافظة .

وتفقد المحافظ الأقسام الطبية المختلفة " العيادات الخارجية" والتى تشمل تخصصات "الباطنة الجراحة العامة، العظام ،المسالك البولية الأوعية الدموية، تخصصات :أنف وأذن وحنجرة، النساء والتوليد والعقم، والجلدية والتناسلية، أمراض الكلى، وعيادة للأسنان"، بالإضافة إلى قسم الأشعة التشخيصية والذى يحتوى على أحدث الأجهزة من أشعة عادية (ثابتة ومتحركة) وموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسى وغيرها، فضلا عن تفقد قسم المعامل ويشمل أبحاث الدم ومعاملاته والكيمياء الإكلينيكية، بما فيها غازات الدم وأملاحه والميكروبيولوجى والأمراض المناعية، ودلالات الفيروسات والأورام وبنك الدم، ويخدم المعمل العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والرعاية المركزية فى مختلف التخصصات، وكذلك وحدة الغسيل الكلوى، والتى تعتبر من الوحدات الرائد ة والمميزة بالمحافظة وتتكون من 2 عنبر بطاقة 25 ماكينة غسيل، وتتميز بالإلتزام التام بأسس ومباديء مكافحة العدوى، علاوة على قسم العمليات، والذى يتكون من 2 غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى بجانب غرفة عمليات للطوارىء والإستقبال، وذلك للقيام بجميع العمليات الكبرى والدقيقة فى مختلف التخصصات مثل الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك، وجراحة الأوعية الدموية والمناظير.

كما تفقد المحافظ خلال زيارته للمستشفى، قسم ووحدة الرعاية المركزة، والذى يضم 2 قاعة مجهزة على أعلى مستوى، بطاقة 8 أسرة و2 جهاز تنفس صناعى، ويقوم بالإشراف على العمل بالوحدة مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين ذوى الكفاءة العالية، بالإضافة إلى قسم مناظير الجهاز الهضمى، ومركزعلاج الأورام بالإشعاع، والذى يقدم الخدمة لجميع الحالات من محافظتى بنى سويف والفيوم، ويتضمن علاج ثنائى الأبعاد وثلاثى الأبعاد بجانب عيادة الكشف المبكر، ويقوم على تقديم الخدمة العلاجية بالمركز استشاريو علاج الأورام بالقوات المسلحة ومدرسين علاج الأورام بجامعة بنى سويف، حيث تم إبرام تعاقد مع المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى على مستوى جميع مراكز القوات المسلحة لعلاج الأورام التسعة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح مدير المستشفى العسكرى العقيد وائل على حسن، أن المستشفى قام بالعديد من التعاقدات مع الجهات المدنية لعلاج العاملين وأسرهم، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى لرفع الخدمة الطبية فى المحافظة وخدمة القطاع المدنى بتكاليف ميسرة.



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى



زيارة محافظ بنى سويف للمستشفى العسكرى