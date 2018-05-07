محافظ السويس يفتتح مشتل حى الأربعين بعد التطوير

محافظ السويس يفتتح مشتل حى الأربعين بعد التطويرالإثنين، 07 مايو 2018 04:16 م
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس،مشتل حى الإربعين بعد تطويره والمقام على مساحة 4600 متراً ويشمل عدد من الزهور الجذابة التي تتميز بشكلها الجمالي وتدعم المساحات الخضراء في نطاق حي الأربعين.
يذكر إن حي الأربعين قد فاز بالمركز الثالث بعد تقييم لجنة أساتذة كلية الزراعة من جامعة قناة السويسفي مهرجان معرض الزهور علي مستوي محافظة السويس خلال أعياد الربيع وشم النسيم.
حضر الافتتاح كلا أحمد أبو سمرة سكرتير حي الأربعين والمهندسة رضاعبود مدير الحدائق والتجميل بحي الأربعين ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبرلمان الشباب.
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