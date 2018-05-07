محافظ الدقهلية: التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اتخاذ كافة الإجراءات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة للتسهيل والتيسير على المواطنين.

وأوضح الشعراوى، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية والسلع الغذائية والتموينية بمشاركه التجار ورجال الاعمال وبأسعار مناسبة للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، مضيفاً أنه تتم الدراسة لأن تكون تلك المعارض مستمرة على مدار العام تخفيفاً للعبء عن المواطنين البسطاء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لإنهاء تجهيز وإعداد الأماكن التى يتم إقامة هذه المعارض بنطاق وحداتهم.

وأشار المحافظ، أن تلك المعارض تستهدف توفير كافة السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن وغيرها، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون على فترتين صباحيه ومسائية حسب حصة كل مخبز، ووفقا لاحتياجات المواطنين، تعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من الصحة والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين لانضباط الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الاشغالات التى تعوق المارة.

وكلف المحافظ، مديرية الأوقاف بتنظيم الندوات الدينية بالمساجد خلال الشهر الكريم، وتفعيل مديرية الشباب والرياضة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتنظيم المسابقات بكافة مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

وأضاف الشعراوى، أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال المواطنين بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وسائقى التاكسى للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، قيام رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.

وفى ذات السياق أوضح محافظ الدقهلية، أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق المياه، الصرف الصحى، الكهرباء، الغاز، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأكد الشعراوى، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورا.