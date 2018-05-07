مؤسس "على بابا" الصينية يدعم التعليم فى الأردن بـ 3 ملايين دولار

جاك ما، رئيس مجموعة "على بابا" الصينية

عمان أ ش أ

أعلن جاك ما، رئيس مجموعة "على بابا" الصينية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لمؤسسة "جاك ما"، عن تقديم منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار كمرحلة أولى لدعم التعليم فى الأردن من خلال مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بالإضافة إلى دعم جهود الأردن فى تقديم التعليم للطلبة اللاجئين.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها الملكة رانيا العبدالله اليوم الاثنين مع السيد "جاك ما"، داخل مكاتب منصة "إدراك" للتعليم الإلكترونى التى أطلقتها الملكة رانيا فى عام 2014.

وبحسب بيان صادر اليوم عن مكتب الملكة رانيا العبد الله، فقد استمعت الملكة رانيا و"جاك ما" إلى ملخص حول ادراك والبرامج والخطط المستقبلية، كما التقيا متعلمين مستفيدين من "إدراك" من بينهم لاجئون سوريون، وبالشبك الالكترونى مع مستفيدين من السعودية والجزائر وتركيا تحدثوا عن التأثير الإيجابى لمنصة إدراك فى حياتهم على الصعيدين الشخصى والمهني.

وقدمت الرئيس التنفيذى لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية هيفاء العطية الشكر لمؤسسة جاك ما على الدعم السخى من أجل دعم التعليم وضمان فرص تعليمية للمتعلمين فى الأردن والدول العربية.

وقالت "من خلال هذه المنحة سنتمكن من الاستمرار فى تقديم التعليم النوعى للشباب الأردنى واللاجئين السوريين، والأطفال فى العالم العربى من خلال منصة إدراك الالكترونية".

وأشارت الأمين العام لمؤسسة "جاك ما" جوهنج يو إلى التحديات التى تواجه الشابات والفتيات واللاجئين والطلبة فى المناطق الريفية فى الأردن، معبرة عن أملها بأن تساعد هذه المنحة فى تعزيز قدرة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية على تحسين التعليم لتلك الفئات.

وقالت أن "رؤية وقيادة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية لتحسين نوعية التعليم فى الأردن والمنطقة من خلال برامجها المبتكرة والعالمية ملهمة"، وأضافت "فى الصين، تركز مؤسسة جاك ما على تحسين حياة المجتمعات الريفية من خلال التعليم، ونتطلع للتعلم من مؤسسة الملكة رانيا وتبادل أفضل الممارسات حول تدريب المعلمين والمدراء".