لليوم السادس.. الحماية المدنية ترفع 30 ألف طن مخلفات من حريق مصنع كوم أمبو

أسوان ندى سليم

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، بجهود المقدم هيثم محمد شحاتة، وكيل إدارة الحماية، أعمال التبريد ورفع مخلفات آثار حريق مصنع كوم امبو، لليوم السادس على التوالى، حيث تم دفع 4 سيارات إطفاء حريق والاستعانة بـ5 لوادر، لرفع المخلفات.

وكشف تقرير اللجنة الفنية للحماية المدنية، أنه تم رفع نحو 30 ألف طن من مخلفات مصاصات القصب والقش التى تعرضت للحريق، وتشمل أعمال التبريد إخماد أى مواد قابلة الاشتعال من خلال تفاعلها مع درجات الحرارة المرتفعة بالمحافظة، حيث يتم السيطرة عليها مباشرة تحسبا لتجدد اشتعال النيران من جديد.

يذكر أن الحماية المدنية تمكنت من سيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع الأربعاء الماضي، فى مصنع السكر بكوم امبو، وذلك بعد أن تمكن رجال الحماية على مدار 4 ساعات متواصلة من السيطرة على النيران التى بدأت اندلاعها من مصنع الخشب الملحق بمصنع السكر حتى لحقت بالأخير.

واستعانت الحماية المدنية بنحو 20 سيارة اطفاء حريق، فضلا عن الاستعانة بطائرتين لإخماد الحريق، الذى اسفر عن 12 إصابة بسيطة تنوعت بين اختناقات من الدخان الناتج من الحريق، واصابات بكسور بسيطة تم انقاذها من قبل رجال الإسعاف.