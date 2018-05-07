كل ماتريد معرفته عن نور أبو حجازى خط الصعيد المتهم بقتل ضابط بقنا

قنا - وائل محمد

اسم المتهم وسنه

شرف الدين حجازى حسن محمد، 35 سنة .

اين يقيم المتهم

المتهم يقيم فى منطقة حمردوم ويتخذ الجبال المجاورة لها ملاذ للأختباء وعقد صفقات وتجارة السلاح.

اسم الشهرة للمتهم

وشهرته "نور أبوحجازى".

متى تم القبض على المتهم

تم رصده أثناء هروبه من الجبل إلي منطقة زراعية وتم قتله يوم الأحد.

مكان قتل المتهم

منطقة الجزيرية المجاورة للمنطقة الجبلية على أطراف دائرة مركز قنا.

من الذى شارك فى أعداد كمين للمتهم

الحملة كانت بقيادة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء علاء سليم مدير مباحث وزارة الداخلية والعميد هشام عامر مدير مباحث قنا، والعميد خالد غانم مدير مباحث المديرية، والعقيد علاء فتحى مفتش المباحث.

السلاح الذى كان بحوزة المتهم

بندقية الى وكمية من الطلقات النارية.

القضايا المتهم فيها نور أبوحجازى

محكوم عليه بالسجن المؤبد فى 14 قضية "قتل عمد، خطف، سرقة بالإكراه، سلاح" وبالسجن 48 سنة فى قضايا "سلاح، سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا وأخيرآ قتل ضابط من قوة قطاع الأمن المركزى، أثناء أقتحام الجبل.