video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كل ماتريد معرفته عن نور أبو حجازى خط الصعيد المتهم بقتل ضابط بقنا

الإثنين، 07 مايو 2018 07:00 ص
كل ماتريد معرفته عن نور أبو حجازى خط الصعيد المتهم بقتل ضابط بقنا قيود حديدية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

اسم المتهم وسنه

 
شرف الدين حجازى حسن محمد،  35 سنة .
 

اين يقيم المتهم

 
المتهم يقيم فى منطقة حمردوم ويتخذ الجبال المجاورة لها ملاذ للأختباء وعقد صفقات وتجارة السلاح.
 

اسم الشهرة للمتهم

 
وشهرته "نور أبوحجازى".
 

متى تم القبض على المتهم

 
تم رصده أثناء هروبه من الجبل إلي منطقة زراعية وتم قتله يوم الأحد.
 

مكان قتل المتهم

 
منطقة الجزيرية المجاورة للمنطقة الجبلية على أطراف دائرة مركز قنا.
 

من الذى شارك فى أعداد كمين للمتهم

 
الحملة كانت بقيادة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء علاء سليم مدير مباحث وزارة الداخلية والعميد هشام عامر مدير مباحث قنا، والعميد خالد غانم مدير  مباحث المديرية، والعقيد علاء فتحى مفتش المباحث.
 

السلاح الذى كان بحوزة المتهم 

 
بندقية الى وكمية من الطلقات النارية.
 

القضايا المتهم فيها نور أبوحجازى 

 
محكوم عليه بالسجن المؤبد فى 14 قضية "قتل عمد، خطف، سرقة بالإكراه، سلاح" وبالسجن 48 سنة فى قضايا "سلاح، سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا وأخيرآ قتل ضابط  من قوة قطاع الأمن المركزى، أثناء أقتحام الجبل.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قناوى بخيت 84 عاما أقدم زمار فى الصعيد: لقبونى بالأخطبوط لإتقانى فن الزمارة.. تعلمت الشغلانة وعندى 12 سنة وراثة عن أبويا وجدى وهى بتحب اللى بيعشقها.. عبدالرحمن الأبنودى كان صديقى وغنينا سوا السيرة الهلالية..صور

اخبار مصر

اخبار محافظة قنا

جبال حمردوم

ققرية ابوحزام

وزارة الداخلية

اخبار قنا

حملات الامن

نور ابوحجازى




لا تفوتك
حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة