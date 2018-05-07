قيادة الجيش الليبى تؤكد تقدم قواتها بشكل جيد لتحرير درنة

كتب أحمد جمعة

أهابت غرفة عمليات الكرامة فى ليببا بسكان مدينة درنة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تمركزات العصابات الارهابية المنتهية، مطالبة الوطنيبن الشرفاء في المدينة من منعها من استغلال المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر وذلك بقفلها تماما.

وقال مكتب الإعلام التابع المتحدث العسكرى الليبى، أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الإرهابيين.