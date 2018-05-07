قيادة الجيش الليبى تؤكد تقدم قواتها بشكل جيد لتحرير درنة

قيادة الجيش الليبى تؤكد تقدم قواتها بشكل جيد لتحرير درنةالإثنين، 07 مايو 2018 12:44 م
الجيش الليبى
إضافة تعليق
أهابت غرفة عمليات الكرامة فى ليببا بسكان مدينة درنة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تمركزات العصابات الارهابية المنتهية، مطالبة الوطنيبن الشرفاء في المدينة من منعها من استغلال المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر وذلك بقفلها تماما.
وقال مكتب الإعلام التابع المتحدث العسكرى الليبى، أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الإرهابيين.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة