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قوافل جامعة المنوفية تستأنف فعاليات الحملة القومية للقضاء على "فيروس سى"

الإثنين، 07 مايو 2018 01:30 م
قوافل جامعة المنوفية تستأنف فعاليات الحملة القومية للقضاء على "فيروس سى" قوافل طبية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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استأنفت قوافل جامعة المنوفية، فعاليات حملة مصر القومية للقضاء على "فيروس سى"، بحصر المصابين بالفيروس فى قرى ومراكز المحافظة، وكانت احدث محطاتها قرية منشأة الشريكين.
 
يُذكر أن قوافل جامعة المنوفية تنظمها إدارة القوافل، بالتعاون مع معهد الكبد القومى، وشارك فيها الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد، والدكتورة سميرة عزت وكيلة المعهد، والدكتورة إيناس ماجد معاذ، والدكتورة سنية على سليمان.
 
وتُنظم القوافل المتتابعة لمراكز وقرى محافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 
 

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