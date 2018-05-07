قوات "قسد" بسوريا تحرز تقدما على حساب مسلحى داعش شرقى الفرات

دمشق ( أ ش أ)

أكد رئيس مجلس دير الزور العسكرى أحمد أبوخولة أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية - أحرزت تقدما فى معركتها ضد مسلحى تنظيم "داعش الإرهابى" فى منطقة شرق الفرات وباتت على بعد 5 كيلو مترات من مواقع التنظيم.

وقال أبوخولة ـ فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الاثنين، "إن هناك تنسيقا مشتركا بين القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية؛ للقضاء على تنظيم داعش"، موضحا أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين للتقدم على الأرض وذلك بالتنسيق مع التحالف الدولى.

ونفى أبو خولة صحة ما تردد عن نشوب قتال بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة العربية فى محافظة دير الزور .

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت الثلاثاء الماضى عن بدء المرحلة الأخيرة من عاصفة الجزيرة؛ لتحرير ريف دير الزور بعد توقف دام عدة أشهر بسبب العمليات التركية فى منطقة عفرين.