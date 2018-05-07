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فيديو وصور.. انعقاد مؤتمر تطوير التعليم بالبحيرة بمشاركة مستشار الوزير

الإثنين، 07 مايو 2018 02:54 م
فيديو وصور.. انعقاد مؤتمر تطوير التعليم بالبحيرة بمشاركة مستشار الوزير
البحيرة - ناصر جودة
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عقد منذ قليل، مؤتمر للحوار المجتمعى حول تطوير التعليم بمجمع دمنهور للمؤتمرات بالبحيرة، لمناقشة القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حول تطوير المناهج وتعريب المدارس التجريبية وغيرها من القضايا التعليمية العاجلة.

 

شارك فى المؤتمر، أحمد خيرى المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد جمال الدين رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، والدكتورة نهى النشرتى الخبيرة التعليمية، بالإضافة إلى قيادات مديرية التعليم بالبحيرة، ومجالس أمناء المدراس المختلفة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

 

من جانبه، أكد المهندس أحمد الرفاعى رئيس مجلس أمناء إدارة بندر دمنهور التعليمية، بأنه بمجرد إصدار قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة، التى أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، وحدوث بلبلة بين أولياء الأمور، قام بدعوة أحمد خيرى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، وذلك لتوضيح رؤية وزير التعليم فى هذا الشأن والإجابة على تساؤلات أولياء الأمور .

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انعقاد-مؤتمر-تطوير-التعليم-بالبحيرة-بمشاركة-مستشار-وزير-التعليم-(5)

 

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