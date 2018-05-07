فيديو وصور.. إقبال أهالى مطروح على منافذ السلع الغذائية فور افتتاحها اليوم

مطروح – حسن مشالى

شهدت منافذ توزيع السلع الغذائية، التى افتتحها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، منذ قليل، إقبالًا كبيرا من جانب المواطنين، وخصوصا إنها جاءت قبيل شهر رمضان المعظم.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتوفير الكثير من المنتجات والسلع الأساسية واللحوم البيضاء والحمراء بأسعار لا تقبل المنافسة، وبتخفيض كبير عن أسعارها فى المحلات والأسواق، خاصة وأنها ذات جودة عالية، مشيدين بتعدد المنافذ لتغطى أنحاء المحافظة، واستمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء، والتى تستمر للعام الثانى على التوالى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، قد افتتحا اليوم الإثنين، 11 من منافذ بيع السلع الغذائية بمدينة مرسى مطروح، ومدن المحافظة، بتخفيضات 30%، وتضم المنافذ 117 سلعة غذائية متنوعة.































