فيديو.. تعرف على قرارات محافظ أسوان عقب جولات لجنة كشف الفساد

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، نتائج الجولات المفاجئة للجنة المحافظ على المواقع الخدمية بمختلف المدن والقرى، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها المحافظ منذ أكثر من عامين لمواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخى بالمواقع المختلفة، وتلافى كل السلبيات أولاً بأول.

وعقد محافظ أسوان، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع 3 رؤساء لجان، منها اللجنة الأولى برئاسة معاون المحافظ للقطاع الجنوبى ناجح مصطفى، واللجنة الثانية برئاسة صبرى محمود معاون المحافظ للقطاع الشمالى، بالإضافة إلى اللجنة الثالثة برئاسة كمال حلمى معاون السكرتير العام، وذلك بحضور مديرى الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى.

وبعد قيام رؤساء لجان المحافظ بعرض الملاحظات التى تم رصدها أثناء مرورها خلال شهرى مارس وأبريل والتى شملت تفقد 36 وحدة صحية ومستشفى، وأيضاً 26 مدرسة، بجانب 14 وحدة اجتماعية، و10 وحدات محلية وقروية، و24 حملة ميكانيكية تابعة للوحدات المحلية والقروية، فضلاً عن تنفيذ الحل الفورى، بناء على توجيهات المحافظ لمشاكل مياه الشرب بتركيب خطوط المياه بمناطق السد العالى شرق وقرى وادى كركر.

وقرر مجدى حجازى نقل مديرة وحدة الشئون الاجتماعية بنجع المحطة إلى مقر ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعى وإحالتها للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة لتكرار تغيبها، مع تعيين موظف لتسيير الأعمال حتى الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية، بجانب إحالة واقعة وجود مخالفات خاصة بمستحقى معاش الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة بالوحدة الاجتماعية بقرية بنبان، والتى رصدتها لجنة المحافظ إلى النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى قيام الشئون القانونية بالمحافظة بإلغاء قرار التخصيص الخاص بإدارة الشئون الاجتماعية بدراو، لعدم القيام بإنشاء المبنى الجديد على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات عليه، خاصة أن مديرية التضامن قامت بإدراج أعمال تطوير المقر الحالى للإدارة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة.

وكلف المحافظ مدير التضامن الاجتماعى بعمل تسوية داخلية خلال أسبوع، والعرض على المحافظ فيما يتعلق بتوزيع العاملين بالوحدات الاجتماعية بالنهضة والتحرير والسيل بمدينة أسوان وفقاً للكثافة السكانية بكل منطقة، على أن يعقب ذلك قيام لجنة المحافظ بالمرور على الوحدات الاجتماعية الثلاث، للتأكد من سير العمل بها بعد 10 أيام حتى يتسنى تقديم الخدمة على أفضل وجه وتحقيق الاستفادة المطلوبة للمتردين على هذه الوحدات.

وخلال الاجتماع، أعطى حجازى توجيهاته لمسئولى الصحة بالتنسيق مع لجان المحافظ والوحدات المحلية للمرور على كل الوحدات الصحية على مستوى المحافظة خلال أسبوع، ورصد موقف سكن الأطباء بها وعمل حصر شامل للوضع الراهن لها للقيام بتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل للأماكن غير المؤهلة، حتى تصبح ذات شكل حضارى وجمالى لخلق أجواء مناسبة لطاقم الأطباء، بهدف تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بكل أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل، مكلفاً لجنة المحافظ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لحل مشكلة نقص المياه بمدرسة بنبان الزراعية واتخاذ الحلول السريعة بشأنها لتعمل بالكفاءة المطلوبة.

وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان بإحالة واقعة قيام العاملين بالوحدة الصحية بكرم الديب بكوم أمبو بتحصيل قيمة الكشف وصرف العلاج دون مستند مالى رسمى، وكذا قيام فنيين المعمل بإجراء التحاليل الطبية وتحصيل الرسوم المقررة عليها دون استخدام الاستمارات المالية المخصصة لذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أحال المحافظ واقعة انقطاع الممرضات ومراقبى الصحة عن العمل، وأيضاً مخالفات التوقيع فى الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بوادى خريت بنصر النوبة إلى التحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وكذا إحالة واقعة عدم تواجد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بمدرسة تلى الابتدائية بإدفو فى الفترة الصباحية إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع وجه اللواء مجدى حجازى لجان المحافظ على قيامهم خلال شهر مايو وحتى نهاية شهر رمضان المعظم، بإعادة المرور على كل المواقع الخدمية التى تفقدتها اللجان خلال الشهرين الماضيين، وعدم تفقد مواقع جديدة على أن يتم تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على ما تم تنفيذه وتلافيه من ملاحظات تم رصدها فى الزيارة الأولى والتأكد من أداء هذه المواقع للخدمات الجماهيرية على أكمل وجه.