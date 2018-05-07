فيديو.. تصاعد أدخنة من مقر الرئاسة بصنعاء بعد غارات استهدفت قيادات حوثية

فيديو.. تصاعد أدخنة من مقر الرئاسة بصنعاء بعد غارات استهدفت قيادات حوثيةالإثنين، 07 مايو 2018 11:32 ص
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لتصاعد أدخنة من المكتب الرئاسي في صنعاء بعد قصف التحالف العربي اجتماعاً لقادة مليشيا الحوثي وهم بداخله ومصرع عدد منهم.
وقالت مصادر يمنية لقناة "سكاى نيوز"، إن القيادى فى ميليشيات الحوثى محمد عليىالحوثى، ورئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى مهدى المشاط كانا فى مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربى.
واستهدفت مقاتلات التحالف العربى اليوم الإثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء.
#عاجل— العرب مباشر (@ArabMubasher) May 7, 2018
فيديو لتصاعد الادخنة من المكتب الرئاسي في #صنعاء بعد قصف #التحالف_العربي اجتماعاً لقادة مليشيا #الحوثي وهم بداخله ومصرع عدد من القادة #اليمن pic.twitter.com/NKETgF1VTf
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