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فيديو.. تصاعد أدخنة من مقر الرئاسة بصنعاء بعد غارات استهدفت قيادات حوثية

الإثنين، 07 مايو 2018 11:32 ص
فيديو.. تصاعد أدخنة من مقر الرئاسة بصنعاء بعد غارات استهدفت قيادات حوثية
كتبت مريم بدر الدين
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لتصاعد أدخنة من المكتب الرئاسي في صنعاء بعد قصف التحالف العربي اجتماعاً لقادة مليشيا الحوثي وهم بداخله ومصرع عدد منهم.

وقالت مصادر يمنية لقناة "سكاى نيوز"، إن القيادى فى ميليشيات الحوثى محمد عليىالحوثى، ورئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى مهدى المشاط كانا فى مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربى.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربى اليوم الإثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء.


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اليمن

غارات

التحالف العربى

الحوثيين




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