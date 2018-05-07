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غارات التحالف العربى استهدفت قيادات حوثية داخل مقر الرئاسة اليمنية

الإثنين، 07 مايو 2018 10:44 ص
غارات التحالف العربى استهدفت قيادات حوثية داخل مقر الرئاسة اليمنية الوضع فى اليمن - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى
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قالت مصادر يمنية لقناة "سكاى نيوز"، إن القيادى فى ميليشيات الحوثى محمد علي الحوثى، ورئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى مهدي المشاط كانا فى مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربى.

 

وكانت مقاتلات التحالف العربى استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء.

 


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