غارات التحالف العربى استهدفت قيادات حوثية داخل مقر الرئاسة اليمنية

غارات التحالف العربى استهدفت قيادات حوثية داخل مقر الرئاسة اليمنيةالإثنين، 07 مايو 2018 10:44 ص
الوضع فى اليمن - صورة أرشيفية
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قالت مصادر يمنية لقناة "سكاى نيوز"، إن القيادى فى ميليشيات الحوثى محمد علي الحوثى، ورئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى مهدي المشاط كانا فى مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربى.
وكانت مقاتلات التحالف العربى استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء.
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