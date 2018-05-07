ضبط 94 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 861 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 861 حكمًا متنوعًا، منها 697 حكمًا جزئيًا و11 حكما مستأنفا و135 حك غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية و15 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 13250 جنيها قيمة مخالفات وغرامات. كما تمكنت الحملة من ضبط 94 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.