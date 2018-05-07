ضبط عاطلين سرقا 12 ألف جنيه من صاحب بزار بمرسى علم

البحر الاحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم مرسى علم عند مرورهم بدائرة القسم من ضبط عاطلين بحوزتهم مبلغ مالى 12 ألف جنيه تبين سرقته من داخل مسكّن صاحب بزار سياحى بمرسى علم تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية يفيد تمكن مباحث مرسى علم برئاسة الرائد شريف جلال، من ضبط عاطلين متهمين بعدة قضايا متنوعة مقيمين القرنه الأقصر بحوزتهما مبلغ مالى وقدره 12.000 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون وبسؤالهما عن المضبوطات.

وبمواجهتهم بمصدر المبلغ المالى اقرو بسرقته من من داخل شقة بالدور الأرضى بمنطقة بورت غالب عن طريق تسلق البلكونة حال تركه باب البلكونة مفتوح.

وتم التقابل مع المدعو "محمد.ع" صاحب بازار ومقيم الشقة رقم D6 بمنطقة بورت غالب – مرسى علم الذى أقر بسرقة المبلغ المالى سالف الذكر من داخل مسكنه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 365 جنح قسم مرسى علم لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة هاتفين محمول من حارس عقار وعامل نظافة بمرسى علم

كما تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط المدعو/ عاطل ومقيم حي مجاهد الدهار ثان الغردقة وبحوزته عدد 7 قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جراما، ومبلغ 220 جنيها وهاتف محمول حال تواجده بمنطقة الصوب الزراعية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5249 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط عاطل ومقيم شارع احمد عرابى الأقصر وبحوزته عدد 100 قرص لعقار التامول المخدر وهاتف محمول.. حال استقلاله إحدى سيارات الأجره القادمة من مدينة الأقصر إلى مدينة سفاجا.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 960 إدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.