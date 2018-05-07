صور ..وفد الوكالة الأمريكية يزور وحدة صحية فى محافظة أسوان

واصل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية، برئاسة هالام فيرجيسون، نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الشرق الأوسط، وشيرى كارلين، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر، جولتهم التفقدية بمحافظة أسوان، من خلال زيارة وحدة صحة الجعافرة، وحدة صحة الأسرة بالجعافرة، ومشروع الدورة التدريبية لتحسين وتطوير أداء الرائدات الريفيات حلال الفترة من مارس 2018 وحتى أغسطس 2018.

تفقد الوفد الأمريكى فور وصوله لوحدة صحة الجعافرة، برفقة الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، معرض مشغولات يدوية، وأبدوا إعجابهم بالمشغولات التى صممها الأهالى بأيديهم، وتناولوا مشروب الكاركدية وتناولوا الفول السودانى والبلح الأسوانى، وسط فرحة بحسن الاستقبال.

ثم استمع الوفد لشرح من الرائدات الريفيات حول أهمية التدريب بالنسبة لهم، وقدرتهم على التوعية ورفع قدراتهم ومهاراتهم وأيضا ما تم طرحه من مجموعة أفكار مقدمة خلال الشرح لتبسيط المعلومة، ومنها فوائد الرضاعة والتغذية السليمة للحوامل وبرنامج "ختان الإناث".

وقال الدكتور حسن راغب، مدير الوحدة الصحية بالجعافرة، إن الوحدة تم افتتاحها كنموذجية فى يناير من عام 2009 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، مشيرًا إلى أن تدريب الرائدات يهدف لنشر العادات الصحية السلمية فى تنظيم الأسرة، وترك العادات الصحية الضارة، لافتًا إلى أن المشروع بدء منذ عامين بتمويل من الوكالة الأمريكية ويستمر على فترات مختلفة.



وفد الوكالة الأمريكية يستمع لشرح الرائدات



نائب مساعد الوكالة الأمريكية بالشرق الأوسط



جانب من الزيارة



جانب من تبسيط الشرح



الوفد الأمريكى



مسئولو الوكالة الأمريكية بصحة الجعافرة



مسئولو الوكالة الأمريكية بصحة الجعافرة